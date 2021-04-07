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إدارة بايدن تستأنف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

7 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2021 5:33 مساءً
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم الكشف عن حزمة مساعدات أمريكية بقيمة نحو 150 مليون دولار للفلسطينيين، لتستأنف تقديم جزء من المساعدات التي حجبها الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم على أقرب تقدير، عن المساعدات التي سيُقدم معظمها عبر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، في إطار مساعٍ لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريبا خلال حكم ترامب.

وأوضحت إدارة بايدن أنها تعتزم التراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون بوصفه متحيزا بشدة لإسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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