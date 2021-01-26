إدارة بايدن تستهدف ذوي الإعاقة بقرار مثير

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ، عن إضافة مترجم للغة الإشارة إلى إحاطاتها الصحفية اليومية.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي عن هذه الخطوة خلال الإحاطة اليوم الإثنين، ويمكن رؤية المترجم على بث البيت الأبيض على يوتيوب للحدث.

وقالت ساكي إن الرئيس جو بايدن “ملتزم ببناء ولايات متحدة أكثر شمولا وعدلا ويسهل الوصول إليها لكل أميركي، وبينهم الأميركيون ذوو الإعاقة وعائلاتهم”.

وتمثل الخطوة تحولًا مقارنة مع إدارة سلفه دونالد ترامب، التي لم تقدم سوى إحاطات صحفية متفرقة ولم تتضمن مترجمًا للغة الإشارة حتى وقت متأخر من ولاية ترامب.

في أغسطس الماضي، انضمت الرابطة الوطنية للصم إلى خمسة أفراد من الصم في مقاضاة ترامب والسكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني، واتهموهما بأن عدم توفير مترجم إشارة قوض قدرة الأميركيين الصم وضعاف السمع على الوصول إلى معلومات أساسية حول جائحة فيروس كورونا.

وفي الشهر التالي، أمر قاضٍ فيدرالي البيت الأبيض بتضمين ترجمة لغة الإشارة الأميركية في جميع الإحاطات التلفزيونية حول الفيروس. وورد في الحكم أن المترجم يمكن أن يكون في الإطار فعليًا بالقرب من السماعة أو خارج الموقع.