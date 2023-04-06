الخميس 15 رمضان 1444 ﻫ - 6 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إدارة بايدن تصدر ملخصا لتقارير الانسحاب من أفغانستان

منذ 44 دقيقة
القوات الأمريكية في أفغانستان

القوات الأمريكية في أفغانستان

A A A
طباعة المقال

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، ملخصا للتقارير التي تم إعدادها بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، قائلة إنه “لا توجد مؤشرات على أن مزيدا من الوقت أو مزيدا من المخصصات المالية أو مزيدا من الأمريكيين” كان من الممكن أن يغير المسار بشكل جذري.

وجاءت الوثيقة في 12 صفحة.

واجتاحت حركة طالبان أفغانستان في أغسطس آب 2021 مع انهيار الحكومة السابقة المدعومة من الغرب في كابول بسرعة مفاجئة وانسحاب آخر القوات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقا مع طالبان في عهد سلف بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لسحب جميع القوات الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بنيامين نتنياهو
بشكل متزامن.. الكابينت الإسرائيلي يدرس توجيه ضربة لغزة ولبنان
مؤشرات الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع بفضل صعود قطاع البنوك
عناصر من الجيش الإسرائيلي
مسؤول إسرائيلي: سنقرر مكان وزمان الرد على القصف من لبنان

الأكثر قراءة

إطلاق صواريخ- أرشيفية
إسرائيل تكشف هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان
عقوبات أميركية على روسيا
مفاجأة عن اللبنانيين المعاقبين تيدي وريمون رحمة!
طوني نمر
خبير جيولوجيّ للّبنانيّين: علينا التعايش مع فكرة الزلازل