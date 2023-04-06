إدارة بايدن تصدر ملخصا لتقارير الانسحاب من أفغانستان

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، ملخصا للتقارير التي تم إعدادها بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، قائلة إنه “لا توجد مؤشرات على أن مزيدا من الوقت أو مزيدا من المخصصات المالية أو مزيدا من الأمريكيين” كان من الممكن أن يغير المسار بشكل جذري.

وجاءت الوثيقة في 12 صفحة.

واجتاحت حركة طالبان أفغانستان في أغسطس آب 2021 مع انهيار الحكومة السابقة المدعومة من الغرب في كابول بسرعة مفاجئة وانسحاب آخر القوات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقا مع طالبان في عهد سلف بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لسحب جميع القوات الأمريكية.