السبت 13 رمضان 1445 ﻫ - 23 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إدارة بايدن "قلقة" على سمعة إسرائيل بسبب حرب غزة!

منذ 14 ثانية
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

A A A
طباعة المقال

قالت الإذاعة الوطنية العامة الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بالقلق إزاء الضرر الذي قد يلحق بسمعة إسرائيل بسبب حربها في غزة.

ووفقا لمذكرة خاصة بالخارجية الأميركية، حصلت الإذاعة الوطنية العامة على نسخة منها، فإن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن إسرائيل ترتكب “خطأ استراتيجيا كبيرا” من خلال إنكار الضرر الجسيم (قد يمتد لأجيال) الذي قد يلحق بسمعة إسرائيل في جميع أنحاء العالم بسبب حربها في غزة.

وجاء في المذكرة: “بدا الإسرائيليون غافلين عن حقيقة أنهم يواجهون ضررا كبيرا، ربما على مدى الأجيال، ليس فقط لسمعتهم في المنطقة ولكن في أماكن أخرى من العالم”.

وأضافت: “نحن قلقون من أن الإسرائيليين يرتكبون خطأ استراتيجيا كبيرا في إصلاح الضرر الذي لحق بسمعتهم”.

وأوصت مذكرة وزارة الخارجية بالضغط على المسؤولين الإسرائيليين بشأن هذا الأمر “على أعلى المستويات”.

وتعكس الاختلافات الصارخة بين وجهات نظر الدولتين اتساع الفجوة بين إسرائيل وأكبر حليف لها بشأن سلوك تل أبيب في الحرب، حيث يواجه المدنيون الفلسطينيون القصف المستمر والتهجير الجماعي والجوع الشديد.

    المزيد من أخبار العالم

    مجلس الحرب الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    مجلس الحرب يمنح صلاحيات إضافية لوفد التفاوض الإسرائيلي
    ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 115
    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    تخبط واضطراب في قرارات الجيش الإسرائيلي.. تمديد خدمة الجنود 4 أشهر!

    الأكثر قراءة

    شهداء عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال بحق مقاتلين من كتيبة جنين (مواقع التواصل)
    كتيبة جنين تكشف العميل المتسبب في اغتيال أفرادها.. كيف تمكنت من معرفته؟
    غارة إسرائيلية على سيارة قرب حاجز للجيش اللبناني في كفرا جنوب لبنان
    صيف "ملتهب" مقبل على المنطقة.. فهل ينجو لبنان؟
    السيارة المدمرة والتي كان يستقلها القيادي في حماس هادي مصطفى
    عملية اغتيال القيادي في حماس هادي مصطفى على طريق صور.. تفاصيل جديدة وخطيرة!