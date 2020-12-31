إدارة ترامب ترفع السرية عن “تمويل بكين” لاستهداف القوات الأمريكية

كشف مسؤولون أمريكيون ، عن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب برفع السرية عن معلومات استخباراتية غير مؤكدة حتى الآن تشير إلى أن الصين عرضت على جهات غير حكومية مبالغ مالية مقابل استهداف الجنود الأميركيين في أفغانستان.

ونقل موقع أكسيوس الإلكتروني عن أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب علم بتلك المعلومات في السابع عشر من الشهر الجاري من خلال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وأن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعمل على التحقق من تلك المعلومات.

لكن الموقع نقل عن مسؤول آخر قوله إن لدى الولايات المتحدة أدلة على محاولة الصين تمويل هجمات ضد القوات الأميركية عبر تقديم حوافز ومكافئات لجهات غير حكومية لكنه لم يحدد ما إذا كانت تلك الجهات هي حركة طالبان.

وأضاف المسؤول ذاته أن العرض الصيني جاء في أواخر فبراير، عقب توقيع الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان.

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات قبل 21 يومًا من انتهاء رئاسة ترامب الذي تعهد بمضاعفة الضغط على الصين.

كما تأتي هذه المعلومات بعد أشهر قليلة من التقارير الإخبارية التي أشارت إلى أن الروس عرضوا سرًا مكافآت لمقاتلي طالبان لقتال الأميركيين في أفغانستان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم إطلاع أي من أعضاء الكونغرس أو الرئيس المنتخب جو بايدن على المعلومات.

وقال “أكسيوس” إنه تم تضمين المعلومات الاستخباراتية في الإحاطة التي قدمت للرئيس في 17 ديسمبر، وتم إطلاع ترامب شفهيًا على الأمر من قبل مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

ونقلت شبكة سي إن إن عن مصدر بالإدارة تأكيده أن ترامب اطلع على هذه المعلومات.

ويعمل مسؤولو الإدارة عبر وكالات متعددة حاليًا على تأكيد التقارير الاستخباراتية الأولية.

وإذا تم تأكيد هذه المعلومات الاستخباراتية، فإنها ستمثل تحولًا استراتيجيًا تجاه الصين، وتصعيدًا حادًا للتوترات بين الصين والولايات المتحدة.

ولطالما لعبت الصين دورًا دبلوماسيًا هادئًا في أفغانستان، حيث سبق وأن دعت مسؤولي طالبان الأفغانية إلى بكين لمناقشة خطط اتفاق السلام وتشجيع حل تقوده أفغانستان، على الرغم من تدفق الأسلحة الصينية الصنع والتمويل الصراع في بعض الأحيان.

ونقل الموقع عن الزميل في صندوق مارشال الألماني المتخصص في الشؤون الصينية الأفغانية، أندرو سمول، قوله إنه يبدو “من غير اللائق” أن تتخذ الصين مثل هذا العمل الاستفزازي في أفغانستان.

وأوضح سمول أن السعي لتحقيق السلام في أفغانستان هو “أحد المجالات النادرة للغاية حيث لا يزال لدى الولايات المتحدة والصين استعداد للعمل معًا في منطقة ذات أهمية”.

وقال أحد كبار المسؤولين المشاركين في المناقشات الصينية الأخيرة، والذي وصف المعلومات الاستخبارية بغير المؤكدة في حديث لموقع “أكسيوس” “نتفاعل بحذر مع التقارير الأولية” ولكن “أي تقارير استخباراتية تتعلق بسلامة قواتنا نتخذها على محمل الجد “.

وفي 22 ديسمبر، عقد مسؤولو لجنة تنسيق السياسات اجتماعاً لمناقشة الأمر، حسبما قال مسؤول ثانٍ كبير لديه معرفة مباشرة بالمناقشات الداخلية.

وقال المسؤول إن لجنة مكافحة الإرهاب تركز على هدفين، التشاور مع اللجنة الدولية بشأن محاولات التحقق من التقارير الأولية، والتشاور في مجتمعات الاستخبارات والدفاع حول وضع حماية القوة للقوات المتبقية في أفغانستان.

وأضاف أن الإدارة تلقت في وقت سابق معلومات استخبارية عن “تدفق أسلحة جمهورية الصين الشعبية بشكل غير مشروع إلى أفغانستان”.