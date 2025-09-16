الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إدارة ترامب توافق على أول شحنة مساعدات أسلحة لأوكرانيا بتمويل حلفاء

منذ 14 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

 قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الثلاثاء إن الحزمة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في عهد الرئيس دونالد ترامب تمت الموافقة عليها وأصبح من الممكن شحنها قريبا بعد استئناف واشنطن إرسال الأسلحة إلى كييف، لكن هذه المرة ستكون بموجب اتفاقية مالية جديدة مع الحلفاء.

وهذا هو أول استخدام لآلية جديدة وضعتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتزويد أوكرانيا بأسلحة من المخزونات الأمريكية بتمويل من دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي.

وذكرت المصادر أن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية إلبريدج كولبي وافق على ما يصل إلى شحنتين بقيمة 500 مليون دولار بموجب الآلية الجديدة المسماة “قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش النيجيري
نيجيريا.. مقتل 11 من مسلحي تنظيم الدولة بشمال شرق البلاد
عناصر من الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي يؤكد إرسال مراقبين اثنين إلى المناورات الحربية بين موسكو وروسيا البيضاء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو: إسرائيل بحاجة إلى إنشاء "صناعة أسلحة مستقلة"

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
الرئيس جوزاف عون
خطاب الرئيس خرج عن التقليد
12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية