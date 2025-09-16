إدارة ترامب توافق على أول شحنة مساعدات أسلحة لأوكرانيا بتمويل حلفاء

قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الثلاثاء إن الحزمة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في عهد الرئيس دونالد ترامب تمت الموافقة عليها وأصبح من الممكن شحنها قريبا بعد استئناف واشنطن إرسال الأسلحة إلى كييف، لكن هذه المرة ستكون بموجب اتفاقية مالية جديدة مع الحلفاء.

وهذا هو أول استخدام لآلية جديدة وضعتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتزويد أوكرانيا بأسلحة من المخزونات الأمريكية بتمويل من دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي.

وذكرت المصادر أن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية إلبريدج كولبي وافق على ما يصل إلى شحنتين بقيمة 500 مليون دولار بموجب الآلية الجديدة المسماة “قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية”.