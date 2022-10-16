إدارة دونيتسك الموالية لروسيا تعلن تعرّض مبنى المدينة الإداري للقصف

أشارت إدارة مدينة دونيتسك المدعومة من روسيا إلى أنّ قصف القوات الأوكرانية أحدث أضرارًا في المبنى الإداري للمدينة.

وكتبت الإدارة عبر تطبيق المراسلات تيليغرام أن المدخل الرئيسي للمبنى تعرّض للقصف ولحقت أضرار بعدة سيارات بالقرب منه.

ولم تبدِ أوكرانيا أي رد فعل فوري على الهجوم. كما لم يتسنَّ لرويترز التحقق من التصريح.

وتخضع مدينة دونيتسك لسيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا منذ عام 2014. وتحركت روسيا في شهر أيلول لضم مناطق دونيستك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، في أكبر توسع للأراضي الروسية منذ نصف قرن على الأقل.

كما أعلنت موسكو ضم هذه المناطق بعد إجراء ما سمته بالاستفتاء في المناطق المحتلة في أوكرانيا.

واعتبرت حكومات الغرب وكييف أن عمليات التصويت مخالفة للقانون الدولي وقسرية ولا تمثّل رأي السكان.