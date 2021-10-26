إدارة قناة السويس تعلن إجراءات جديدة لناقلات الغاز الطبيعي

أعلنت إدارة هيئة قناة السويس المصرية اليوم الثلاثاء، عن قرار تعديل التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة للقناة إلى 15% بدلا من 25% وذلك بدءا من أول نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعدّ قناة السويس أسرع طريق بحري لنقل غالبية النفط من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي.

فالرحلة بين الموانئ في الخليج ولندن، على سبيل المثال، تُقطع إلى النصف تقريبا عند المرور عبر قناة السويس – مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح عبر الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

معظم الشحنات المتجهة من الخليج إلى أوروبا الغربية هي النفط، أمّا في الاتجاه المعاكس، فأغلب ما يتم نقله من أوروبا وأمريكا الشمالية إلى الشرق الأقصى وآسيا هو السلع المصنعة والحبوب.

تشهد قناة السويس المصرية بانتظام ومنذ افتتاحها قبل أكثر من 150 عاما عمليات توسعة وتحديث حتى أصبحت اليوم قادرة على استيعاب بعض أكبر ناقلات النفط العملاقة في العالم.

قناة السويس شهدت منذ افتتاحها للملاحة البحرية وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019 عبور 1.3 مليون سفينة بحمولات 28.6 مليار طن وإيرادات قدرها 135.9 مليار دولار.

ويمر نحو %12 من التجارة العالمية سنويًا عبر الممر المائي للقناة البالغ طوله 120 ميلًا.

كما أنها من أهم مصادر الدخل القومي لمصر. وقد سجلت القناة إيرادات بلغت 3 مليارات دولار في الأشهر الـ6 الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها %8.6 مقارنة بـ2.7 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2020. وخلال النصف الأول من عام 2021، عبرت 9763 سفينة من خلال الممر المائي لقناة السويس.

ضمن قائمة أكبر الشركات اللوجيستية

احتلت قناة السويس المركز الثاني ضمن قائمة أكبر 10 مؤسسات لوجيستية بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2021، وفقا لتصنيف فوربس.

واعتمدت منهجية اختيار المؤسسات والشركات المختارة ضمن القائمة على عدة أسس أهمها تقييم حجم الشركة من حيث الأصول والإيرادات والقيمة السوقية، بالإضافة إلى تحديد نسبة حركة التجارة التي مكنتها الشركة وأهميتها الاقتصادية، فضلا عن حساب كمية البضائع المنقولة أو المخزنة.

ارتفاع الإيرادات

حققت قناة السويس، قفزة كبيرة في الإيرادات، في أول 10 أشهر من العام الجاري، مع تعافي حركة التجارة العالمية.

وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مقابلة مع التلفزيون المصري الرسمي، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن إيرادات مصر من القناة زادت 534 مليون دولار، بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الفترة من بداية العام وحتى 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف ربيع، أن الإيردات ارتفعت إلى 4.862 مليار دولار في الفترة من بداية العام وحتى 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مقابل 4.326 مليار دولار، في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن زيادة الإيرادات تعود إلي زيادة عدد السفن المارة من 15891 سفينة في الفترة من بداية العام وحتى 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مقابل 14650 سفينة، في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.4% في أعداد السفن، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.