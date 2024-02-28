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إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية

منذ 5 دقائق
النفط

النفط

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ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية فيما انخفض البنزين ونواتج التقطير، وفق وكالة رويترز.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير شباط، وذلك مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن ترتفع 2.7 مليون.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 29.5 مليون.

وأفادت بأن مخزونات البنزين تراجعت 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 244.2 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تنخفض 1.5 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 510 آلاف برميل خلال الأسبوع إلى 121.1 مليون مقارنة بتوقعات بأن تتراجع 2.1 مليون.

    المصدر :
  • رويترز

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