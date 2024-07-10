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إدارة معلومات الطاقة الأميركية: هبوط مخزونات النفط الخام والبنزين

منذ 5 ساعات
انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي

انخفاض مخزون النفط الخام الأمريكي

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام هبطت 3.4 مليون برميل إلى 445.1 مليون في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو\تموز، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 1.3 مليون.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 702 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 317 ألف برميل يوميا.

وصعد معدل تشغيل المصافي 1.9 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين نزلت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 229.7 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تنخفض 0.6 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تقدمت 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 124.6 مليون مقارنة بتوقعات بصعودها 0.8 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 615 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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