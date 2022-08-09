إدارة معلومات الطاقة تتوقع تسجيل مستوى قياسي في إنتاج الغاز الطبيعي لعام 2022

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء، إن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيسجل مستوى قياسيا مرتفعا في 2022.

وتوقعت الوكالة الحكومية أن إنتاج الغاز الجاف سيزيد إلى 96.59 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 وإلى 100.02 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023، من مستوى قياسي بلغ 93.55 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 .

وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضا إنها تتوقع أن استهلاك الغاز سيرتفع من 82.97 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 إلى 85.16 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 قبل أن يتراجع إلى 84.84 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 85.29 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 .