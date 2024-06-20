الخميس 14 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024 |
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إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط والبنزين تتراجع بأمريكا

منذ 5 دقائق
مخزونات النفط الأميركية

مخزونات النفط الأميركية

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ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يونيو حزيران.

وأضافت أن مخزونات الخام هبطت 2.5 مليون برميل إلى 457.1 مليون مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض بنحو 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 307 آلاف برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 282 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يونيو حزيران، كما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 1.5 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 2.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 231.2 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 600 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 1.7 مليون برميل إلى 121.6 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة 300 ألف برميل.

    المصدر :
  • رويترز

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