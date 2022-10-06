إدانة أمريكية لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية

أعربت الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن إدانتها لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية جديدة واعتبرتها تهديدا للمجتمع الدولي.

وجاء بيان الخارجية، بعد ساعات قليلة من إطلاق كوريا الشمالية، فجر الخميس، صاروخا بالستيا باتجاه البحر، في وقت يجتمع فيه مجلس الأمن الدولي في نيويورك، للبحث في إطلاق بيونغ يانغ قبل يومين صاروخا بالستيا متوسط المدى حلق، في سابقة منذ خمس سنوات، فوق اليابان، وسقط في المحيط الهادئ.

واعتبرت الخارجية الأميركية، في بيانها أن “تجارب بيونغ يانغ الصاروخية انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديد لجيرانها وللمجتمع الدولي”.

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أطلقتا أربعة صواريخ أرض-أرض باتجاه بحر الشرق، الأربعاء، ردا على إطلاق كوريا الشمالية، صباح الثلاثاء، صاروخا بالستيا فوق اليابان.

وأكدت الخارجية الأميركية، في بيانها أنها ملتزمة بمقاربة دبلوماسية تجاه كوريا الشمالية ودعتها للمشاركة في حوار.

وكانت تجربة الصاروخ الكوري الشمالي التي أجريت صباح الثلاثاء هي الأولى التي تحلق فوق اليابان منذ خمس سنوات. وأوقفت القطارات وعطلت المطارات وأرعبت المواطنين الذين كان بعضهم في طريقهم إلى المكاتب والمدارس.

وبعد توقف دام ثلاث سنوات، رفضت بيونغ يانغ العديد من العروض التي قدمتها إدارة بايدن للاجتماع دون شروط مسبقة.