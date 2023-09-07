إدانة مستشار ترامب السابق بيتر نافارو بتهمة "ازدراء الكونغرس"

أدين المستشار التجاري السابق لدونالد ترامب، بيتر نافارو، بتهمة ازدراء الكونغرس لعدم امتثاله لاستدعاء من اللجنة المختارة بمجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

ونافارو هو ثاني مساعد سابق للرئيس السابق يحاكم بسبب عدم تعاونه مع اللجنة. أُدين ستيف بانون العام الماضي بتهمتين بالازدراء. قضية بانون قيد الاستئناف حاليا.

وتعهد نافارو بالاستئناف على أساس قضايا الامتياز التنفيذي.

وقال للصحفيين خارج قاعة المحكمة: “هذا هو السبب وراء إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف”. “ونشعر – انظر، لقد قلت منذ البداية أن هذا سيذهب إلى المحكمة العليا… لقد قلت منذ البداية إنني على استعداد للذهاب إلى السجن لتسوية هذه القضية، وأنا على استعداد للقيام بذلك”.

وعندما سألته شبكة CNN عما إذا كان قد تحدث مع الرئيس السابق أو تواصل معه للحصول على المساعدة بشأن مشاريع القوانين القانونية، وصف نافارو ترامب بأنه “صخرة”، لكنه لم يوضح أي اتصالات.

“لقد كان الرئيس ترامب بمثابة صخرة من حيث المساعدة. قال نافارو: “نتحدث عندما نحتاج إلى التحدث”. وأضاف: “سيفوز بالسباق الرئاسي عام 2024، في نوفمبر. تعرف لماذا؟ لأن الناس سئموا من قيام جو بايدن باستخدام المحاكم مثل هذه ووزارة العدل كسلاح “.

بعد قراءة الحكم، سعى محامو نافارو إلى بطلان المحاكمة، مما أثار مخاوف بشأن أي تأثير قد يكون للمحتجين المزعومين عندما أخذ المحلفون استراحة في الهواء الطلق بعد ظهر الخميس. ولم يصدر قاضي المقاطعة الأمريكية أميت ميهتا حكمًا على الفور في هذا الطلب.

وحدد القاضي موعد النطق بالحكم على نافارو في 12 يناير 2024.

واحتفل تيم مولفي، المتحدث السابق باسم لجنة 6 يناير بمجلس النواب، بالحكم.

وقال: “لقد كان تحديه للجنة وقحًا. ومثل الشهود الآخرين الذين حاولوا عرقلة اللجنة، كان يعتقد أنه فوق القانون. هو ليس كذلك. وهذا أمر جيد بالنسبة لسيادة القانون. أتصور أن أولئك الذين يواجهون لائحة اتهام الآن يتلقون تذكيرًا جيدًا بذلك الآن”.

الحجج الختامية

وقال ممثلو الادعاء لهيئة المحلفين خلال المرافعات الختامية يوم الخميس إن نافارو “اتخذ خيارًا” بعدم الامتثال لأمر الاستدعاء الصادر في فبراير 2022.

وقالت محامية وزارة العدل إليزابيث ألوي إن الحكومة لا تعمل إلا إذا التزم الناس بالقواعد وتعرضوا للمساءلة إذا لم يفعلوا ذلك.

وقالت: “أمر الاستدعاء ليس من الصعب فهمه”، مضيفة أن نافارو كان يعرف “ما كان مطلوبا منه القيام به ومتى كان مطلوبا منه القيام بذلك”.

اعترض محامي نافارو، ستانلي وودوارد، على فكرة أن أمر الاستدعاء كان بسيطًا، مشيرًا إلى أن أمر الاستدعاء لم يحدد المكان الذي كان من المفترض أن يظهر فيه نافارو في مجمع الكابيتول لإفادته.

وقال أيضًا إن المدعين فشلوا في إثبات أن نافارو كان متعمدًا في فشله في الامتثال لأمر الاستدعاء، بحجة أن المدعين لم يثبتوا أن عدم امتثاله لطلب الشهادة لم يكن نتيجة خطأ أو حادث.

وسأل وودوارد هيئة المحلفين: “لماذا لم تقدم لكم الحكومة أدلة حول مكان وجود الدكتور نافارو أو ما كان يفعله” في يوم الإفادة المقررة. “شيء ينتن.”

ورد المدعي العام جون كراب: “من يهتم بمكان وجوده. ما يهم هو أين لم يكن.”

أشار كراب مرارا وتكرارا إلى نافارو على أنه “ذلك الرجل”، بينما كان يشير إليه، قائلا لهيئة المحلفين في وقت ما، “هذا الرجل يعتقد أنه فوق القانون”.

وأثارت هذه الإيماءات ردود فعل قوية من نافارو، الذي كان في بعض الأحيان يرفع يده أو يهز رأسه أو يضحك. قفز وودوارد في النهاية وهمس لموكله، ووقف الاثنان بهدوء معًا لبقية الإجراء.

وكانت هيئة المحلفين منتبهة أثناء المرافعات الختامية، وكانت تراقب بعناية بينما كان المحامون يقدمون مرافعتهم النهائية. وقف نافارو مباشرة عبر الغرفة ويداه متشابكتان ويحدق في المحلفين باهتمام.

يسعى محامو نافارو إلى بطلان المحاكمة بعد استراحة هيئة المحلفين

بعد رفض هيئة المحلفين، أخبر وودوارد القاضي أن الدفاع كان يسعى إلى بطلان المحاكمة لأنهم علموا أن هيئة المحلفين أخذت استراحة في الهواء الطلق قبل وقت قصير من إصدار الحكم وأنه خلال تلك الاستراحة، كانوا في “عدد” قريب من 6 يناير – متظاهرون ذوو صلة يتظاهرون ويهتفون خارج المحكمة.

قال وودوارد: “من الواضح أن هيئة المحلفين كانت ستستمع إلى هؤلاء المتظاهرين”. “من المستحيل بالنسبة لنا أن نعرف ما هو تأثير ذلك” على حكمهم.

تحدى كراب فكرة وجود متظاهرين في الحديقة المجاورة لقاعة المحكمة حيث أخذ المحلفون استراحة. ورد وودوارد بأن نافارو نفسه “تعرض للاعتداء” في وقت سابق من اليوم من قبل أحد المتظاهرين عندما كان يمر عبر تلك الحديقة.

وقال ميهتا إنه كان يعلم أن المحلفين طلبوا أخذ قسط من الراحة في الخارج، حيث كان برفقتهم ضابط أمن بالمحكمة، لكنه لم يكن على علم بوجود المتظاهرين في الحديقة. أخبر وودوارد أنه لن يحكم في طلب بطلان المحاكمة دون تلقي المزيد من الإحاطة والأدلة.

وقاطع المتظاهرون نافارو لفترة وجيزة عندما غادر قاعة المحكمة بعد تلاوة الحكم يوم الخميس.

وقال نافارو: “إنه يوم حزين لأمريكا، ليس لأنهم كانوا مذنبين، لأنني لا أستطيع الخروج وإجراء محادثة صادقة ولائقة مع الشعب الأمريكي”.

“أيها الشعب الأمريكي، أريدكم أن تفهموا أن هذه هي المشكلة التي نواجهها هنا – هذا النوع من الانقسام في بلدنا بين اليسار الماركسي المستيقظ وكل شخص آخر هنا. وأضاف: وهذا جنون.

محاكمة سريعة الحركة مع دفاع محدود

انضم نافارو إلى البيت الأبيض في عهد ترامب لتقديم المشورة بشأن التجارة وأصبح وجهًا معروفًا لإدارة ترامب، بينما اكتسب سمعة طيبة في السجال خلف الكواليس مع زملائه في البيت الأبيض.

وقد لعب دورًا بارزًا في استجابة الإدارة لكوفيد-19 أيضًا. لقد قاد بعض الجهود لتسريع نشر الإمدادات الطبية وكان أيضًا مدافعًا عن آراء ترامب الهامشية حول الفيروس، بما في ذلك دفاع الرئيس السابق عن عقار هيدروكسي كلوروكين المثير للجدل.

كان نافارو لا يزال يعمل في البيت الأبيض في الفترة التي أعقبت انتخابات 2020 وخسر معركة ما قبل المحاكمة ليجادل أمام هيئة المحلفين بأن ترامب أكد على امتياز تنفيذي يحميه من أمر الاستدعاء، وقد أشار هو ومحاموه إلى أنه إذا وبعد إدانته، فإنه سيثير هذه القضية وغيرها من المسائل القانونية عند الاستئناف.

وقال نافارو للصحفيين أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة يوم الخميس: “إذن هو يوم القيامة اليوم”.

وقال: “لقد جردتني المحكمة من كل دفاع تقريباً، ومع ذلك لا يزال هناك بعض الدفاع، والحقيقة هنا هي أن الحكومة لم تثبت قضيته”. “أرجو أن تفهموا أن وزارة العدل المسلحة بسلاح بايدن هي أكبر شركة محاماة في العالم. هذا ما أقاتل ضده.”

تقدمت المحاكمة نفسها هذا الأسبوع بسرعة وبساطة ملحوظتين. استغرق الأمر أقل من يوم حتى تستمع هيئة المحلفين إلى جميع الأدلة في القضية.

وقد وضع ممثلو الادعاء ثلاثة شهود فقط على المنصة، وجميعهم موظفون سابقون في لجنة 6 يناير بمجلس النواب. واستخدمت وزارة العدل شهادتهم لإثبات أن اللجنة لديها سبب وجيه لاستدعاء نافارو وأنه تم إبلاغه بشكل متكرر بمطالبها.

وفي مرافعتها الختامية، قالت المدعية ألوي لهيئة المحلفين إن نافارو “كان على علم بخطة لتأخير أنشطة الكونغرس في 6 يناير”.

وقال ألوي: “كان المدعى عليه سعيداً للغاية بمشاركة هذه المعرفة” في المقابلات التلفزيونية وفي تصريحات عامة أخرى، “باستثناء لجنة الكونغرس التي يمكنها أن تفعل شيئاً حيال” منع وقوع هجوم في المستقبل.

سعى وودوارد إلى تصوير موضوع الهجوم على مبنى الكابيتول وتعطيل التداول السلمي للسلطة على أنه إلهاء.

وقال وودوارد في مرافعته الختامية: “هذه القضية لا تتعلق بما حدث في السادس من يناير/كانون الثاني”.

لم يقم فريق الدفاع عن نافارو إلا بإجراء استجواب قصير، حيث استجوب واحدًا فقط من شهود الحكومة. وقد ركز محاموه على عنصر التهمة الذي يتطلب إثبات أن نافارو كان متعمداً ومتعمداً في قراره بعدم الامتثال لمذكرة الاستدعاء ــ وهذا يعني أن عدم امتثاله لم يكن نتيجة لخطأ أو حادث غير مقصود.

لم يستعين الدفاع بأي شهود خاصين به، بعد أن تخلى عن خطة لاستدعاء عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي عمل في تحقيق وزارة العدل في قضية نافارو لاستجوابه بشأن عدم قيام وزارة العدل بالتحقيق في مكان وجود نافارو في اليوم الذي كان من المقرر فيه إيداعه أمام اللجنة.

وقد ولدت خدمة نافارو كمساعد لترامب في البيت الأبيض مشاكل قانونية مستمرة للمستشار التجاري السابق ــ وهي مشاكل تتجاوز القضية الجنائية.

ورفعت وزارة العدل دعوى مدنية ضده للحصول على سجلات حكومية من حساب البريد الإلكتروني الشخصي لنافارو والتي تم حجبها من الأرشيف الوطني عند مغادرته الحكومة. وقد استأنف الحكم الصادر ضده في هذه القضية.