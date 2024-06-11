إدانة "نجل بايدن" بالكذب في قضية تعاطيه المخدرات

أدانت هيئة محلفين الثلاثاء هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات أثناء شراء سلاح بشكل غير قانوني، وهو حكم قد يستخدمه الديمقراطيون في الرد على مزاعم دونالد ترامب باستخدام النظام القضائي كسلاح ضده.

وأدانت هيئة محلفين مؤلفة من 12 عضوا في ويلمنجتون بولاية ديلاوير هانتر بالاتهامات الثلاث الموجهة إليه، مما يجعله أول ابن لرئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة اثناء وجود والده في السلطة.

وأصدر والده جو بايدن بيانا قال فيه إنه يقبل نتيجة القضية وسيحترم العملية القضائية بينما يفكر ابنه في استئناف الحكم.

ولم يحدد القاضي موعدا لإصدار الحكم، لكنه أضاف أن الجدول الزمني عادة ما يكون في غضون 120 يوما. وهذا قد يقع في موعد لا يفصله إلا شهرا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وجاءت المحاكمة بعد إدانة ترامب جنائيا في 30 مايو\أيار، وهو أول رئيس أمريكي سابق يُدان بارتكاب جناية والمنافس الجمهوري لجو بايدن الديمقراطي في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وترامب مدان في 34 تهمة جنائية تتضمن تزوير سجلات تجارية للتستر على فضيحة جنسية، ويتهم الديمقراطيين بالسعي وراء هذه القضية وثلاث محاكمات جنائية أخرى لمنعه من استعادة السلطة خلال التنافس مجددا أمام الرئيس جو بايدن.

وأشار الديمقراطيون في الكونجرس إلى قضايا من بينها محاكمة هانتر بايدن كدليل على أن جو بايدن لا يستخدم النظام القضائي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه لن يعفو عن ابنه إذا أدين.

وأقام الدعوى ضد هانتر بايدن المستشار الخاص لوزارة العدل الأمريكية ديفيد فايس الذي عينه ترامب أثناء توليه الرئاسة.