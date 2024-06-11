الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 ﻫ - 11 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إدانة "نجل بايدن" بالكذب في قضية تعاطيه المخدرات

منذ 60 دقيقة
هانتر بايدن ووالده الرئيس جو بايدن (أ ب)

هانتر بايدن ووالده الرئيس جو بايدن (أ ب)

A A A
طباعة المقال

أدانت هيئة محلفين الثلاثاء هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات أثناء شراء سلاح بشكل غير قانوني، وهو حكم قد يستخدمه الديمقراطيون في الرد على مزاعم دونالد ترامب باستخدام النظام القضائي كسلاح ضده.

وأدانت هيئة محلفين مؤلفة من 12 عضوا في ويلمنجتون بولاية ديلاوير هانتر بالاتهامات الثلاث الموجهة إليه، مما يجعله أول ابن لرئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة اثناء وجود والده في السلطة.

وأصدر والده جو بايدن بيانا قال فيه إنه يقبل نتيجة القضية وسيحترم العملية القضائية بينما يفكر ابنه في استئناف الحكم.

ولم يحدد القاضي موعدا لإصدار الحكم، لكنه أضاف أن الجدول الزمني عادة ما يكون في غضون 120 يوما. وهذا قد يقع في موعد لا يفصله إلا شهرا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وجاءت المحاكمة بعد إدانة ترامب جنائيا في 30 مايو\أيار، وهو أول رئيس أمريكي سابق يُدان بارتكاب جناية والمنافس الجمهوري لجو بايدن الديمقراطي في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وترامب مدان في 34 تهمة جنائية تتضمن تزوير سجلات تجارية للتستر على فضيحة جنسية، ويتهم الديمقراطيين بالسعي وراء هذه القضية وثلاث محاكمات جنائية أخرى لمنعه من استعادة السلطة خلال التنافس مجددا أمام الرئيس جو بايدن.

وأشار الديمقراطيون في الكونجرس إلى قضايا من بينها محاكمة هانتر بايدن كدليل على أن جو بايدن لا يستخدم النظام القضائي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه لن يعفو عن ابنه إذا أدين.

وأقام الدعوى ضد هانتر بايدن المستشار الخاص لوزارة العدل الأمريكية ديفيد فايس الذي عينه ترامب أثناء توليه الرئاسة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من مدينة رفح جنوب غزة (رويترز)
غزة تحت النار
مسؤول من حماس لرويترز: الحركة قدمت للوسطاء ردها الرسمي على مقترح اتفاق إسرائيلي
الرصيف البحري العائم قبالة شواطئ غزة
غزة تحت النار
مسؤولون أميركيون: رصيف غزة يستأنف عملياته بسبب اضطراب البحر
تعطل الحركة في ثالث أكبر مطارات إسبانيا
بسبب الأمطار الغزيرة.. تعطل الحركة في ثالث أكبر مطارات إسبانيا

الأكثر قراءة

قوى الأمن الداخلي في لبنان
قُصر يعتدون جنسياً على قُصر بجنوب لبنان.. وقوى الأمن تتحرك
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
هل امتعض وفيق صفا من فرنجية؟
الأطعمة التي نتناولها لها قدرة كبيرة وتأثير قوي على قوة الذاكرة
3 أطعمة لها مفعول سحري على الذاكرة.. عليكم أن تجربوها