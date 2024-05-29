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إرتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.8% في مايو

منذ 6 دقائق
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أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الأربعاء ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.8 بالمئة في مايو أيار بأكثر قليلا من المتوقع.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يبلغ معدل التضخم 2.7 بالمئة بعد زيادة أسعار المستهلكين 2.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان، وذلك بناء على بيانات مُعدّة للمقارنة مع بيانات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ويترقب الاقتصاديون بيانات أكبر اقتصاد في أوروبا قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة.

ويتجه البنك المركزي الأوروبي على ما يبدو لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد أن أدت أكبر سلسلة من الزيادات على الإطلاق إلى تباطؤ وتيرة التضخم إلى مستوى يزيد قليلا عن النسبة المستهدفة البالغة اثنين بالمئة، إلا أنها حدت أيضا من القدرة على الائتمان.

وذكر مكتب الإحصاءات أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود الأكثر تقلبا مثل أسعار الغذاء والطاقة، بلغ ثلاثة بالمئة في مايو أيار، دون تغيير عن الشهر السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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