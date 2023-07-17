إرتفاع معدل الاستهلاك اليومي لمصافي النفط في الصين

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن معدل الإستهلاك اليومي لمصافي النفط في الصين، ارتفع 1.6 في المئة عن الشهر السابق، وذلك مع استئناف المصافي العمليات بعد استكمال الصيانة التي تجرى في الربيع، وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب على السفر في فصل الصيف.

وكشفت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، أن إجمالي معدل استهلاك المصافي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بلغ 60.95 مليون طن متري الشهر الماضي، بما يعادل 14.83 مليون برميل يوميًا.

وتمثل أرقام حزيران/ يونيو، زيادة هامشية عن معدل 14.6 مليون برميل يوميًا الذي سجل الشهر الماضي، لكنها ارتفعت 10.2 في المئة‭ ‬عن نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، أجرت الصين عمليات على 363.6 مليون طن متري من النفط الخام، أو 14.44 برميل يوميًا بزيادة 9.9 في المئة على أساس سنوي،‭ ‬وذلك وفقًا للبيانات.