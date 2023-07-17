الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إرتفاع معدل الاستهلاك اليومي لمصافي النفط في الصين

منذ ساعة واحدة
مصافي النفط في الصين

مصافي النفط في الصين

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن معدل الإستهلاك اليومي لمصافي النفط في الصين، ارتفع 1.6 في المئة عن الشهر السابق، وذلك مع استئناف المصافي العمليات بعد استكمال الصيانة التي تجرى في الربيع، وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب على السفر في فصل الصيف.

وكشفت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، أن إجمالي معدل استهلاك المصافي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بلغ 60.95 مليون طن متري الشهر الماضي، بما يعادل 14.83 مليون برميل يوميًا.

وتمثل أرقام حزيران/ يونيو، زيادة هامشية عن معدل 14.6 مليون برميل يوميًا الذي سجل الشهر الماضي، لكنها ارتفعت 10.2 في المئة‭ ‬عن نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، أجرت الصين عمليات على 363.6 مليون طن متري من النفط الخام، أو 14.44 برميل يوميًا بزيادة 9.9 في المئة على أساس سنوي،‭ ‬وذلك وفقًا للبيانات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فياضانات الصين
الإعصار "تاليم" قد يجتاح جنوب الصين ليلًا
رئيس الوزراء السنغافوري
سنغافورة.. استقالة رئيس البرلمان ونائبة من الحزب الحاكم
علما أمريكا والصين
المبعوثان الأمريكي والصيني يسعيان لإحياء "دبلوماسية المناخ"

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء ينخفض بعد ملامسته المائة ألف.. ما الذي حصل؟
عبدو شاهين
صدمة.. عبدو شاهين يتلقى اتصالات تعزيه بوفاة "سارة"!
ميسي ووالده
بالفيديو: نجاة ميسي من حادث خطير.. ودعواتٌ لتوظيف فريق حماية