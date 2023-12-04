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"إرثٌ إيجابي".. أبو ظبي تستضيف المركز العالمي لتمويل مكافحة المناخ

منذ 47 ثانية
علم دولة الإمارات العربية المتحدة

علم دولة الإمارات العربية المتحدة

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تستضيف أبو ظبي المركز العالمي لتمويل مكافحة تغير المناخ الذي تم إطلاقه حديثًا بالشراكة مع تسعة أعضاء مؤسسين من بينهم البنك الدولي وبنك (إتش.إس.بي.سي) ومديري الأصول بلاك روك وناينتي وان.

وسيقوم المركز، الذي يوصف بأنه مركز مستقل للفكر والأبحاث، بدراسة العوائق التي تحول دون الاستثمار في المشاريع منخفضة الكربون وتطوير الأطر المالية للتغلب عليها.

وقال سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28) في بيان اليوم، إن المؤتمر سيضع أبوظبي والإمارات في طليعة قيادة التغيير العالمي في التمويل المستدام، مما يوفر إرثًا إيجابيًا لسنوات قادمة.

    المصدر :
  • رويترز

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