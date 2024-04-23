إردوغان: العراق يدرك ضرورة القضاء على حزب العمال الكردستاني

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات، نشرت اليوم، إنه” يعتقد أن العراق يدرك ضرورة القضاء على حزب العمال الكردستاني وأن لديه رغبة في القيام بذلك”.

وأضاف أن أنقرة” تتطلع إلى مساعدة من بغداد في تلك المعركة”.

جاء تصريح أردوغان بعد محادثات أجراها في بغداد وأربيل يوم الاثنين في أول زيارة لرئيس تركي إلى العراق منذ عام 2011 بعد سنوات من التوتر مع أنقرة بسبب الهجمات التي تشنها عبر الحدود على عناصر حزب العمال الكردستاني التي تتمركز في شمال العراق.

وقال إن” العلاقات بين الجارتين تدخل مرحلة جديدة، بعد أن اتفقتا على التعاون ضد المسلحين وتعزيز العلاقات الاقتصادية عبر ممر جديد وأخذ احتياجات العراق للوصول إلى المياه الشحيحة في الاعتبار”.

وخلال تصريحات لصحفيين يرافقونه على الطائرة أثناء رحلة العودة من العراق، قال إردوغان إن” معركة تركيا مع الإرهاب ستستمر بما يتماشى مع القانون الدولي”، وأضاف أنه يأمل في رؤية نتائج ملموسة لتصنيف بغداد لحزب العمال الكردستاني “منظمة محظورة” الشهر الماضي، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز “.