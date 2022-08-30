"إرسال طائرات إيرانية الى روسيا".. كيف علّق الكرملين؟

خرج الكرملين عن صمته بشأن ما ورد في صحيفة أميركية حول توريد طائرات إيرانية بدون طيار إلى روسيا.

وعلّق الناطق باسم الكرملين “دميتري بيسكوف” على مزاعم صحيفة “واشنطن بوست” بشأن توريد طائرات إيرانية بدون طيار إلى روسيا، بالقول إن هذه الصحيفة باتت تنشر الكثير من التقارير الكاذبة.

وفي تصريحات أدلى بها الثلاثاء، قال بيسكوف إن “واشنطن بوست، للأسف، تضخ الكثير جدا من المعلومات المضللة في الآونة الأخيرة”.

وأضاف: “أما بالنسبة لعلاقاتنا مع إيران، فهي كما تعلمون، تتطوّر بشكل ديناميكي، لقد تطورت من قبل، وتتطور الآن وستستمر في التطور مستبقلًا”.

وفي وقت سابق، أوردت “واشنطن بوست” -نقلًا عن مسؤولين أميركيين- أن موسكو تسلّمت أول شحنة من الطائرات المسيرة من إيران قبل 10 أيام لاستخدامها في أوكرانيا.

وفي تموز الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأميركي “جيك سوليفان” إن هناك “معلومات” حول مفاوضات بشأن تقديم إيران طائرات مسيرة لروسيا.

كذلك، وصف مصدر في الخارجية الروسية تصريح سوليفان حول تزويد إيران لروسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في أوكرانيا، بأنه “شائعة ومثيرة للسخرية”.