"إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص".. قرار مرتقب لإدارة بايدن بحق الحوثيين

قال مسؤول أميركي لرويترز إن من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس جو بايدن عن خطط لإعادة إدراج الحوثيين في اليمن على أنهم إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص.

وشن الجيش الأميركي هجمات جوية على اليمن لاستهداف الصواريخ الباليستية المضادة للسفن في مناطق يسيطر عليها الحوثيون ردا على هجمات الجماعة التي عرقلت الشحن في البحر الأحمر.

وهددت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بتوسيع هجماتها لتشمل السفن الأميركية ردا على هجمات أميركية وبريطانية على مواقعها في اليمن.

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن الحوثيين الجمعة بأنهم جماعة “إرهابية” بعدما شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية هجمات في أنحاء اليمن.

وتوعدت جماعة الحوثي بالانتقام.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران قد كثفت هجماتها على سفن تجارية تقول إنها مملوكة لإسرائيل أو متجهة إليها، في البحر الأحمر وخليج عدن.