إريكسون مدرب إنجلترا الأسبق يصارع السرطان

قال السويدي سفين-جوران إريكسون مدرب منتخب إنجلترا الأسبق لكرة القدم إنه يعالج من السرطان وإنه سيعيش لمدة عام على أقصى تقدير.

وقاد إريكسون منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم في نسختي 2002 و2006 حيث ودع الفريق البطولتين من دور الثمانية كما سبق له تدريب أندية مثل بنفيكا البرتغالي وروما الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي خلال مسيرة تدريبية ناجحة استمرت على مدار أربعة عقود.

واستقال إريكسون من تدريب كارشتاد السويدي في فبراير شباط من العام الماضي “لأسباب صحية.”

وقال إريكسون (75 عاما) في تصريحات إذاعية في بلاده “الكل يمكنه رؤية أنني أعاني من مرض خطير والكل يتوقع أنه السرطان وهو كذلك. لكني مضطر للقتال لأطول فترة ممكنة.

“أعرف أنني سأعيش لمدة عام تقريبا على أقصى تقدير. ويمكن أقل من ذلك.. الأطباء لا يمكنهم تحديد تاريخ بعينه.

“من الأفضل عدم التفكير في الأمر.. لأن ذلك يجلب التعاسة واليأس.”