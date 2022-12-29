الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
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إزالة نصب تذكاري لإمبراطورة روسية في أوديسا الأوكرانية

منذ 5 دقائق
النصب التذكاري لكاثرين الثانية في أوديسا الأوكرانية

النصب التذكاري لكاثرين الثانية في أوديسا الأوكرانية

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قامت سلطات مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، ليلة الأربعاء، بإزالة النصب التذكاري للإمبراطورة الروسية كاثرين الثانية (1762-1796)، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة “دومسكايا” أنه سيتم نقل النصب التذكاري إلى متحف أوديسا الإقليمي للفنون.

ومنذ أيام، تم هدم نصب تذكاري للقائد العسكري الروسي من القرن الـ18 ألكسندر سوفوروف في المدينة.

وكان مجلس مدينة أوديسا قرر إزالة النصبين في نهاية نوفمبر الماضي.

وأقيم النصب التذكاري للإمبراطورة كاثرين الثانية مؤسسة مدينة أوديسا، عام 1900.

وبدأ تفكيك المعالم الأثرية المتعلقة بالتاريخ السوفيتي، وكذلك إعادة تسمية الشوارع، في أوكرانيا منذ عام 2015، عندما تم اعتماد قانون اجتثاث الشيوعية.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات الأوكرانية في مكافحة كل ما هو متعلق بالتاريخ السوفيتي وروسيا أيضا.

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