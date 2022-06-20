إسبانيا.. إجلاء المئات بسبب الحرائق

تضرب البلدان الأوروبية موجة حرّ استثنائية، وتسجل المدن درجات حرارة قياسية في هذا التوقيت من العام.

وأعلنت وسائل إعلام إسبانية اندلاع حرائق كبيرة متفرقة في البلاد وأبرزها في منطقة نافارا التي تم إجلاء المئات منها، بعد امتداد الحرائق إلى المنازل.

وذكرت وكالة “Noticias de Navarra” أن ثلاثة حرائق طبيعية اندلعت في بلديات ليغاردا وأوهيو ومحلية أوليتا في مدينة نافارا الإسبانية التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وأشارت البوابة الى أنه “نتيجة للحرائق أجبر أكثر من 700 شخص على مغادرة منازلهم”، لافتةً إلى أن النيران امتدت إلى 10 بلدات أخرى وتشكل خطرا على النقل الجوي بعد انتشار الدخان في المنطقة.

وكانت السلطات الألمانية أعلنت إجلاء ما يقارب 700 شخص قرب برلين بسبب حريق امتد على مساحة نحو 100 هكتار بينما تضرب موجة حر استثنائية البلاد وجزءًا من أوروبا.

وفي حديث لوكالة فرانس برس، اشار متحدث باسم منطقة بوتسدام ميتلمارك الى إخلاء “ثلاثة أحياء” في مدينة تريوينبرايتزن الواقعة في براندنبورغ المحيطة بالعاصمة الالمانية أي “حوالى 700 شخص”.

وأتى الحريق على حوالى مئة هكتار في هذه المنطقة الريفية في محيط بلدية تريوينبرايتزن حيث يعيش ثمانية آلاف نسمة.

وكتبت رئاسة البلدية على تويتر متوجهة الى سكان الحي: “نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم (…) هذا ليس اختبارا”.