إسبانيا ..إصابة وزيرة بفيروس “كورونا” وتوجه لإغلاق مدريد

بعدما أعلنت الحكومة الإسبانية، الخميس، أنها تدرس إغلاق العاصمة مدريد كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، أكدت معلومات إصابة وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو بفيروس كورونا.

وأضافت المعلومات أيضا أنه تم إخضاع نائب رئيس الوزراء بابلو إغليسياس للحجر الصحي.

كما قررت الحكومة إخضاع كل أعضائها لاختبارات طبية.

نادي ريال مدريد الإسباني يطلب من لاعبي كرة القدم والسلة عزل أنفسهم بالمنازل

“ينتشر بسرعة”

وكانت السلطات قد أعلنت قبل أيام، أن مدريد ومدينتين في إقليم الباسك (شمال) إحداهما فيتوريا عاصمة الإقليم هي أبرز بؤر الوباء.

وقال وزير الصحة سلفادور ايلا حينها، إن الأرقام “تظهر أن المرض ينتشر بسرعة”.

وأضاف أنه سيتم إغلاق المدارس ودور الحضانة والجامعات في منطقة مدريد وفي فيتوريا ولاباستيدا بإقليم الباسك.

كذلك، ستجري مباراة كرة القدم بين ناديي إشبيلية وروما الخميس في إطار بطولة “يوروبا ليغ” من دون جمهور.

ووصل عدد المصابين على مستوى العالم بفيروس كورونا 118332 شخصا، وعدد الوفيات 4292.

تأجيل كأس الملك

يشار إلى أن متحدثا باسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان أعلن الأربعاء، عن أن المباراة النهائية لكأس الملك بين أتليتيك بيلباو وريال سوسيداد تأجلت بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تلعب المباراة يوم 18 أبريل المقبل في استاد لاكارتوخا في إشبيلية.

بدوره، طلب نادي ريال مدريد الإسباني من لاعبي كرة القدم والسلة عزل أنفسهم بالمنازل، وذلك بعد إصابة لاعب كرة سلة في النادي بالفيروس.