إسبانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مبنى في فالنسيا إلى عشرة

أفاد رئيس بلدية مدينة بلنسية بشرق إسبانيا، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، أن عدد الذين تأكد مقتلهم في حريق اجتاح مبنى سكنيا في المدينة ارتفع إلى عشرة.

وقالت السلطات في وقت سابق إن أربعة على الأقل لقوا حتفهم وأن 14 آخرين مفقودون.

وكان لقى أربعة أشخاص حتفهم فيما اعتبر 19 آخرون فى عداد المفقودين إثر نشوب حريق ضخم فى مبنى سكنى متعدد الطوابق بمدينة “فالنسيا” الواقعة شرقى إسبانيا.

وذكرت قناة “فرنسا 24” الإخبارية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، أن رجال الإطفاء يبذلون قصارى جهدهم من أجل السيطرة على الحريق الذي انتشر بشكل سريع، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب وملابسات اندلاع هذا الحريق.

وبدأ الحريق في مبنى مكون من 14 طابقا في منطقة كامبانار في الطابق الرابع، لكنه استمر في الانتشار وانتشر في المبنى بأكمله.

وقال خورخي سواريز نائب رئيس خدمات الطوارئ في مدينة فالنسيا إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في الحريق.

والتقطت طائرات مسيّرة صورا لجثث الضحايا. ولا يزال الوصول إلى المبنى غير ممكن بعد، بسبب الحريق، ولا يستبعد رجال الإنقاذ احتمال انهياره.

ووصفت الصحيفة في وقت سابق الحريق بأنه الأسوأ في تاريخ فالنسيا.