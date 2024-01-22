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إسبانيا.. المحكمة العليا تقضي بعدم قانونية ترحيل قُصّر إلى المغرب

منذ 36 دقيقة
المحكمة العليا في إسبانيا

المحكمة العليا في إسبانيا

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قضت المحكمة العليا في إسبانيا الاثنين بعدم قانونية ترحيل مئات الشباب المغاربة من جيب سبتة الإسباني في أغسطس\آب 2021 بعد عملية عبور جماعية عبر الحدود، وذلك في ضربة لسياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الائتلافية اليسارية.

ورفض قضاة المحكمة استئنافا تقدمت به الحكومة على حكم سابق أصدرته محكمة محلية في سبتة أمر مدريد بإعادة الشباب المغاربة إلى إسبانيا، معتبرا أن طردهم غير قانوني.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة “تحترم لأقصى حد الأحكام القضائية” دون أن يدلي بمزيد من التعليقات على الحكم أو تبعاته.

وعبر المهاجرون القصر، بدون ذويهم، إلى سبتة بصحبة 12 ألف شخص في مايو\أيار 2021، في ذروة خلاف دبلوماسي بين مدريد والرباط بشأن الصحراء الغربية.

وأُعيد نحو 700 منهم إلى المغرب في منتصف أغسطس\آب بعد اتفاق بين البلدين الجارين.

وقالت المحكمة العليا إن الطرد الجماعي للقُصر لا يشكل انتهاكا لقوانين الهجرة المحلية فحسب، بل ينتهك أيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

    المصدر :
  • رويترز

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