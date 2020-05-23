إسبانيا.. بارقة أمل في السيطرة على “عدو البشرية”

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في تطور مهم، يمنح بارقة أمل في مواجهة “عدو البشرية”، قال كبير خبراء الفيروسات في الحكومة الإسبانية إن الدولة الأوروبية “قريبة للغاية” من السيطرة على تفشي فيروس كورونا بها.

وإسبانيا رابع دولة في العالم من حيث عدد إصابات كورونا بإجمالي يزيد عن 280 ألف حالة.

وأضاف فيرناندو سيمون، مدير مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا “يمكن أن نكون قريبين للغاية من السيطرة على الفيروس في مستويات (العدوى) التي لا يمكن تقريبا اكتشافها.”

وبقيت حصيلة الوفيات اليومية في إسبانيا أقل من مائة وفاة لليوم السادس على التوالي، الجمعة، عندما أعلنت وزارة الصحة 56 وفاة.

ويرفع هذا إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 28628 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 13 من 19 حكومة إقليمية لم تكن بحاجة لإيداع أي مرضى بكوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفي ذروة التفشي في أواخر مارس وبداية أبريل، ناءت وحدات الرعاية المركزة في إسبانيا تحت ضغط المرضى بالفيروس في بؤر محددة، وارتفعت الوفيات لتسجل أكثر من 900 وفاة يوميا.