الأحد 18 صفر 1445 ﻫ - 3 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسبانيا.. بلدية مدريد تحذر من فيضانات كارثية

منذ 4 دقائق
أمطار غزيرة تضرب إسبانيا

أمطار غزيرة تضرب إسبانيا

A A A
طباعة المقال

طلب رئيس بلدية مدريد من جميع السكان، الأحد، البقاء في المنزل في ظل استعداد العاصمة لأمطار غزيرة وعواصف ستؤثر في أجزاء من إسبانيا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية التحذير الأقصى باللون الأحمر اليوم الأحد في منطقة مدريد ومنطقة طليطلة ومدينة قادش. ويعني التحذير الأقصى باللون الأحمر احتمال حدوث خطر شديد.

وذكرت الهيئة أن ما يصل إلى 120 لترا من الأمطار لكل متر مربع ربما تهطل على مدى 12 ساعة في مدريد.

وكتب خوسيه لويس مارتينيز-ألميدا رئيس بلدية مدريد على منصة إكس، تويتر سابقا، “بسبب الموقف الاستثنائي وغير الطبيعي الذي ستُكسر فيه الأرقام القياسية لمستويات الأمطار، أطلب من سكان مدريد البقاء في منازلهم اليوم”.

وتلبدت سماء مدريد بسحب العواصف الداكنة خلال الفترة الأولى من بعد ظهر اليوم الأحد، لكن الكثيرين كانوا بالخارج مثل المعتاد.

وأرسلت خدمة الطوارئ في مدريد رسائل نصية للسكان تحذرهم من مخاطر وقوع فيضانات وتنصحهم بعدم استخدام مركباتهم.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة أتليتيكو مدريد مع إشبيلية اليوم الأحد في استاد واندا متروبوليتانو في مدريد بسبب التحذير.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الجيش الروسي
براتب 1900 دولار.. جيش بوتين يستنجد بسكان الدول المجاورة
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
أرمينيا: روسيا أخفقت في ضمان أمننا.. والاعتماد عليها "خطأ استراتيجي"
رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
"اتفاق الحبوب" أولويّة.. أنظار العالم تتّجه نحو زيارة أردوغان إلى روسيا

الأكثر قراءة

مخاطر جسيمة لحلوى الجلاتين
تحذير للآباء.. نوع من الحلوى يعرض أطفالكم لغيبوبة
مايكل راتني
السفير الأمريكي في السعودية يزف للسعوديين بشرى جديدة
زياد الرحباني
زياد الرحباني يطلّ بعد غياب