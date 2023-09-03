إسبانيا.. بلدية مدريد تحذر من فيضانات كارثية

طلب رئيس بلدية مدريد من جميع السكان، الأحد، البقاء في المنزل في ظل استعداد العاصمة لأمطار غزيرة وعواصف ستؤثر في أجزاء من إسبانيا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية التحذير الأقصى باللون الأحمر اليوم الأحد في منطقة مدريد ومنطقة طليطلة ومدينة قادش. ويعني التحذير الأقصى باللون الأحمر احتمال حدوث خطر شديد.

وذكرت الهيئة أن ما يصل إلى 120 لترا من الأمطار لكل متر مربع ربما تهطل على مدى 12 ساعة في مدريد.

وكتب خوسيه لويس مارتينيز-ألميدا رئيس بلدية مدريد على منصة إكس، تويتر سابقا، “بسبب الموقف الاستثنائي وغير الطبيعي الذي ستُكسر فيه الأرقام القياسية لمستويات الأمطار، أطلب من سكان مدريد البقاء في منازلهم اليوم”.

وتلبدت سماء مدريد بسحب العواصف الداكنة خلال الفترة الأولى من بعد ظهر اليوم الأحد، لكن الكثيرين كانوا بالخارج مثل المعتاد.

وأرسلت خدمة الطوارئ في مدريد رسائل نصية للسكان تحذرهم من مخاطر وقوع فيضانات وتنصحهم بعدم استخدام مركباتهم.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة أتليتيكو مدريد مع إشبيلية اليوم الأحد في استاد واندا متروبوليتانو في مدريد بسبب التحذير.