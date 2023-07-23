الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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إسبانيا تتأهب لإنتخابات عامة ساخنة

منذ ساعة واحدة
انتخابات اسبانيا

انتخابات اسبانيا

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يتّجه الإسبانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في انتخابات عامة، يحتمل أن تكون متقاربة النسب ويخيم عليها الاختلافات الأيديولوجية وشبح اليمين المتطرف وغضب السكان بسبب اضطرارهم للتصويت خلال العطلة الصيفية.

يبدأ التصويت في التاسعة صباحًا (07:00 بتوقيت غرينتش) وينتهي في الثامنة مساءً (18:00 بتوقيت غرينتش). وسيتم الإعلان عن استطلاعات رأي الناخبين بعد الخروج من مراكز التصويت.

ومن المتوقع أن تُحسم النتيجة النهائية بأقل من مليون صوت وأقل من 10 مقاعد في البرلمان المؤلف من 350 مقعدًا.

ودعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن تعرض اليسار لهزيمة في الانتخابات المحلية في أيار/مايو، لكن الكثيرين غاضبون من دعوتهم للتصويت في ذروة الصيف الحار.

وتُظهر استطلاعات الرأي، أنّ إسبانيا ستحقق فوزًا للحزب الشعبي المنتمي ليمين الوسط. لكن تشكيل حكومة سيحتاج إلى شراكة مع حزب فوكس اليميني المتطرف، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها حزب يميني متطرف الحكومة منذ انتهاء حكم الطاغية فرانسيسكو فرانكو في السبعينيات.

    المصدر :
  • رويترز

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