إسبانيا تدعو الناتو على النظر في تحدياتها الأمنية

دعت إسبانيا حلف الناتو على عدم إهمال الجزء الجنوبي من البلاد، ومواصلة التحديات الأمنية هناك، حتى مع استجابة الحلف للأزمة الأوكرانية ونشره قوات في وسط أوروبا والبحر الأسود، ذكرت وفق ما ذكرت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، قوله إن ”الناتو يجب أن ينظر جنوبًا وشرقًا في التهديدات المحتملة للأمن“، وذلك في حديثه قبل ”قمة مدريد“، التي تهدف إلى تحديث استراتيجية الحلف، والتي لم يتم تعديلها منذ عام 2010، في حزيران/ يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن ”هذه القضية حادة بشكل خاص بالنسبة لإسبانيا، التي تعتمد على الجزائر في إمدادات الغاز، وعلى المغرب للمساعدة في السيطرة على الهجرة غير الموثقة، بينما تظل قلقة للغاية بشأن الفوضى والجماعات المتطرفة العنيفة في منطقة الساحل جنوب تلك البلدان“.

وأضاف ألباريس، وفقاً للصحيفة، أن ”البحر الأبيض المتوسط ​​ومنطقة الساحل عناصر حيوية لحلف الناتو وأوروبا“، مسلطاً الضوء على المشاكل في منطقة الساحل، حيث قررت فرنسا العام الماضي خفض عدد قواتها التي تقاتل المتطرفين هناك إلى النصف.

وتابع: ”التطرف ما زال قائماً، فضلاً عن جميع أنواع الاتجار غير المشروع؛ أسلحة وبشر ومخدرات.. إنه (الساحل) هش للغاية، حيث نرى المزيد والمزيد من الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل“، في إشارة إلى الانقلابات الأخيرة في بوركينا فاسو ومالي.

ودعا الوزير الإسباني ”الناتو“ إلى ”النظر في مشاركة أكبر مع المنطقة، من خلال الحوار السياسي وتدريب الشرطة والجيش والمساعدة في الدوريات الساحلية، مع التأكيد أن إسبانيا تساهم في استجابة الحلف للأزمة الأوكرانية، حيث أرسلت مدريد فرقاطة إلى البحر الأسود، رغم المعارضة داخل الائتلاف الحاكم من حزب اليسار الراديكالي بوديموس“.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، دعا ألباريس أيضاً التحالف العسكري الغربي إلى ”النظر لمخاوف بلاده بعين الاعتبار، حيث جادل بأن التوترات بشأن أوكرانيا لن تعرض إمدادات الطاقة في بلاده للخطر، لأن الجزائر وليس روسيا هي المزود المهيمن للغاز، لكن مدريد استجابت لمخاوف الناتو وساهمت في إرسال قوات“.