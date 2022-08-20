إسبانيا ترفع مشترياتها من الغاز الجزائري

رفعت إسبانيا، الأربعاء، مرة أخرى مشتريات الغاز من الجزائر عبر خط أنابيب غاز مدغاز، وفقًا للمعطيات اليومية لإيناغاس، بعد خمسة أيام فقط من الرحلة السرية التي قام بها وفد من الحكومة إلى الجزائر العاصمة، يوم الجمعة الماضي.

وزادت إسبانيا مشتريات الغاز من الجزائر إلى المستوى الذي كان عليه عمليًا قبل قرار رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بدعم المغرب في نزاع الصحراء، في مواجهة الجزائر، وفق صحيفة “أوكي دياريو”.

واعتمادًا على البيانات اليومية لإيناغاس، وهي الهيئة الإسبانية المسؤولة عن الغاز، أظهر آخر تحديث للبيانات في 17 آب، أي بعد خمسة أيام من الزيارة السرية ،أن 304 غيغاوات في الساعة من الغاز وصلت إلى إسبانيا، مقارنةً بـ 292 غيغاوات التي كانت تصل منذ 1 آب.

ويقترب مستوى الغاز الذي يصل إلى إسبانيا عبر خطوط الأنابيب بالفعل من المستوى الذي تلقته في بداية السنة، أي حوالي 312-314 غيغاوات.

وتتزامن هذه الزيادة في وصول الغاز الجزائري مع زيادة احتياجات الغاز لتوليد الكهرباء في إسبانيا، وهو ما تباطأ في الأيام الأخيرة بسبب انخفاض درجات الحرارة وانتعاش طاقة الرياح.

وكانت صحيفة “أوكي دياريو” كشفت أنّ وفدًا من الحكومة الإسبانية سافر، الجمعة، إلى الجزائر في خضم الأزمة الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز ومخاوف من خفض روسيا لإمدادتها.

ولم تؤكد السلطة التنفيذية الإسبانية أو تعلن عن الزيارة، لكنّ تتبع مسار تحركات طائرة فالكون الرسمية أظهرت أنها هبطت الجمعة الماضي في الجزائر حوالي الساعة 1 ظهرا، وبقيت في البلاد حتى بعد الساعة 6 مساء، وفق الصحيفة.

هذا وتسعى إسبانيا إلى تقليل وارداتها من الغاز الروسي، ودخلت تدابير الاقتصاد في استهلاك الطاقة، وعلى رأسها التخفيف من استخدام المكيّفات الهوائية، حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي في الأماكن التي تستقبل العامة في إسبانيا.

واندلع الخلاف الدبلوماسي بين الجزائر وإسبانيا منذ أن قرر رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، في آذار دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط استمرت نحو عام.