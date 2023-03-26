الأحد 4 رمضان 1444 ﻫ - 26 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسبانيا تطلب من "سياح الحرائق" الابتعاد عن الغابات المشتعلة

منذ 49 دقيقة
حرائق الغابات في إسبانيا

حرائق الغابات في إسبانيا

A A A
طباعة المقال

حث مسؤولون في إسبانيا، الأحد، من اسموهم “سياح الحرائق” على الابتعاد عن الحرائق المشتعلة في شرق البلاد، قائلين إن المتفرجين يعرضون أنفسهم للخطر ويعرقلون جهود إخماد النيران.

وقالت خدمات الطوارئ إن أكثر من 500 عامل إطفاء تدعمهم 20 طائرة وطائرات هليكوبتر يكافحون الحرائق منذ أربعة أيام بعدما اندلعت بالقرب من قرية‭ فيلانويفا دي فيفر في منطقة بلنسية.

وقالت جابرييلا برافو المسؤولة عن إدارة الشؤون الداخلية بمنطقة بلنسية للصحفيين إن الشرطة رصدت 14 من راكبي الدراجات بالقرب من موقع الحرائق يحاولون مشاهدتها عن كثب.

وأضافت برافو “نطلب مجددا وقبل كل شيء من السياح ألا يشاركوا في سياحة الحرائق وألا يقتربوا من المنطقة المحيطة”.

وقال مسؤولون إن أول حرائق الغابات الكبيرة في إسبانيا هذا العام دمر أكثر من أربعة آلاف هكتار (9900 فدان) من الغابات وأجبر 1700 قروي على مغادرة منازلهم في منطقتي بلنسية وأراجون.

ويقول سكان إن الحريق ربما يترك أثرا مدمرا على الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على السياحة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم ليبيا
ليبيا تتعاقد مع شركة أمريكية لإنشاء مصفاة نفط
انفجار- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
إصابتان بانفجار نفذته طائرة مسيرة جنوب موسكو
معظم أسواق الأسهم الخليجية تُغلق على ارتفاع
صعود بورصات الخليج وسط توقعات بتوقف المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة

الأكثر قراءة

محافظ بيروت مروان عبود
بعد استهزاء بـ "التوقيت الهجري".. محافظ بيروت يأمر بفتح تحقيق!
بهاء الحريري
بهاء الحريري يطلق برنامج عمله متمسكاً بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
وزير التربية يقول كلمته.. سنعتمد هذا التوقيت!