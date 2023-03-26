إسبانيا تطلب من "سياح الحرائق" الابتعاد عن الغابات المشتعلة

حث مسؤولون في إسبانيا، الأحد، من اسموهم “سياح الحرائق” على الابتعاد عن الحرائق المشتعلة في شرق البلاد، قائلين إن المتفرجين يعرضون أنفسهم للخطر ويعرقلون جهود إخماد النيران.

وقالت خدمات الطوارئ إن أكثر من 500 عامل إطفاء تدعمهم 20 طائرة وطائرات هليكوبتر يكافحون الحرائق منذ أربعة أيام بعدما اندلعت بالقرب من قرية‭ فيلانويفا دي فيفر في منطقة بلنسية.

وقالت جابرييلا برافو المسؤولة عن إدارة الشؤون الداخلية بمنطقة بلنسية للصحفيين إن الشرطة رصدت 14 من راكبي الدراجات بالقرب من موقع الحرائق يحاولون مشاهدتها عن كثب.

وأضافت برافو “نطلب مجددا وقبل كل شيء من السياح ألا يشاركوا في سياحة الحرائق وألا يقتربوا من المنطقة المحيطة”.

وقال مسؤولون إن أول حرائق الغابات الكبيرة في إسبانيا هذا العام دمر أكثر من أربعة آلاف هكتار (9900 فدان) من الغابات وأجبر 1700 قروي على مغادرة منازلهم في منطقتي بلنسية وأراجون.

ويقول سكان إن الحريق ربما يترك أثرا مدمرا على الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على السياحة.