إسبانيا تعلن الالتزام باتفاقية مكافحة الحرائق مع المغرب منذ عام 1992

أعلنت الحكومة الإسبانية الالتزام باتفاقية مكافحة الحرائق مع المغرب منذ عام 1992.

جاء ذلك في بيان نشرته الحكومة الإسبانية عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء، اطلعت عليه الأناضول.

وفي 1992، وقعت الرباط ومدريد اتفاقية للمساعدة في الحد من حرائق الغابات، وتقديم المساعدة الميدانية للحد من الظاهرة.

وقال البيان: “فيما يتعلق بالتعاون الدولي لمكافحة الحرائق فإن إسبانيا ملتزمة بالحفاظ على الاتفاقيات الثنائية مع البرتغال والمغرب وفرنسا”.

ولفت البيان إلى أن إسبانيا ستزود الاتحاد الأوروبي بطائرتين عاليتي القدرة لمكافحة الحرائق.

وفي مايو/ أيار الماضي توقعت الوكالة المغربية للمياه والغابات (حكومية) تزايد خطر نشوب حرائق في الغابات صيف العام الجاري، نظرا لظاهرة الجفاف التي تضرب البلاد للعام السادس، وموجات الحرارة.

ولفتت الوكالة في بيان آنذاك إلى أن الغابات التي تغطي نحو 12 بالمئة من مساحة المغرب شهدت خلال العام الماضي (2023)، 466 حريقا أتت على 6 آلاف و426 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) من مساحة تلك الغابات.

وفي 2022، سجل المغرب نحو 500 حريق اجتاحت أكثر من 22 ألف هكتار من غاباته، وكانت جهة الشمال في مقدمة المناطق المتضررة من تلك الحرائق، بعدد 182 حريقا أتت على 1620 هكتارا، وفق الوكالة‪.