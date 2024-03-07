إسبانيا تقدم 20 مليون يورو إضافية لوكالة أونروا

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وسيضاف ذلك المبلغ إلى 3.5 مليون يورو تعهدت بها إسبانيا بالفعل في فبراير شباط.

وقال ألباريس بعد اجتماع مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في مدريد إن التمويل الجديد يهدف إلى “دعم الوكالة في عملها الإنساني في غزة وتلبية الاحتياجات الغذائية والتعليمية والصحية لقرابة ستة ملايين لاجئ فلسطيني في المنطقة”.

وعلّقت عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، تمويلها إلى أونروا بعد اتهامات من إسرائيل باشتراك 12 من أصل 13 ألف موظف في الوكالة في غزة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.