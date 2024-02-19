إسبانيا تنضم للدول التي ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

انضمت إسبانيا إلى الدول التي ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يمارسون أعمال عنف بالضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين إن بلاده ستفرض من جانب واحد عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول هذا الأمر.

وأضاف أن إسبانيا، التي تنتقد أيضا الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، ستضغط من أجل الموافقة على مثل هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في بروكسل اليوم الاثنين.

وقال ألباريس للصحفيين قبل الاجتماع “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستمضي إسبانيا بشكل فردي في فرض هذه العقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف”.

وعبر وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن في وقت سابق من اليوم الاثنين عن أمله في أن توافق دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على هذه العقوبات.

ومنعت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي 28 مستوطنا إسرائيليا من دخول البلاد، واتهمتهم بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (الأحد 4-2-2024) إن كندا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية وعقوبات جديدة على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وكانت الولايات المتحدة اتخذت إجراء مماثلا، إذ فرضت يوم الخميس عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ الهجوم المباغت لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وما تلاه من هجوم إسرائيلي على غزة.

وبينما ينصب الاهتمام الدولي على هجوم حماس على بلدات قريبة من غزة والحرب التي شنتها إسرائيل بعد ذلك على القطاع، عبر مسؤولون أوروبيون أيضا عن قلقهم إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.