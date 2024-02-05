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إسبانيا تنوي إرسال مساعدات بقيمة 3.5 مليون يورو للأونروا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2024 1:13 مساءً
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تعتزم إسبانيا إرسال مساعدات إضافية للأونروا بقيمة 3.5 مليون يورو، حسبما أفاد وزير خارجيتها.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين إن إسبانيا سترسل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مبلغا إضافيا قدره 3.5 مليون يورو (3.8 مليون دولار) كمساعدة.

وعلق مانحون رئيسيون للأونروا، ومن بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد اتهامات بأنه يشتبه في تورط نحو 12 من بين عشرات الآلاف من موظفي الوكالة الفلسطينيين في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل.

وقدمت مدريد مساهمات مباشرة قيمتها 18.5 مليون يورو للأونروا في 2023، من بينها عشرة ملايين يورو تمت الموافقة عليها في ديسمبر كانون الأول بعد قرار زيادة المساعدات التنموية والإنسانية للأراضي الفلسطينية بثلاثة أمثال.

    المصدر :
  • رويترز

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