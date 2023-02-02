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إسبانيا توظف سائقي شاحنات مغاربة لسد نقص العمالة

منذ 42 دقيقة
خريطة إسبانيا

خريطة إسبانيا

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قال مصدر حكومي إسباني كبير لرويترز خلال قمة في الرباط إن إسبانيا ستدرب وتوظف مجموعة من سائقي الشاحنات المغاربة من أجل سد العجز في قطاع النقل الأوروبي الذي يعاني من نقص حاد في العمالة.

وتعاني اقتصادات غربية رئيسية، بما فيها إسبانيا، من مثل هذا النقص في العامين الماضيين والذي أدى إلى مشاكل في الإمدادات واختناقات. وبحسب احصاءات الاتحاد الأوروبي لسائقي الشاحنات الصادرة عام 2021 فإن أوروبا في حاجة إلى نحو 400 ألف من سائقي الشاحنات.

ويعتبر هذا البرنامج التجريبي، الذي لم يتحدد عدد سائقي الشاحنات فيه بعد، من أوائل البرامج التي تطبق لوائح الهجرة الجديدة في إسبانيا والتي تسمح بتوظيف أكثر مرونة للأجانب في بلدانهم الأصلية لشغل وظائف فنية شاغرة أو السماح لهم بالحصول على تأشيرات للدراسة.

وتستهدف إسبانيا تنظيم الهجرة على غرار ألمانيا.

وأوضح المصدر أن السائقين الذين سيتم اختيارهم، الذين سيكونون سائقي شاحنات أو حافلات، سيشرعون في التدريب بالمغرب ويستكملونه في إسبانيا وسيحصلون على عقد عمل لمدة عام على الأقل، قائلا إن الهدف هو توظيف رجال ونساء.

وتعد الهجرة غير النظامية واحدة من مجالات الخلاف الرئيسية بين إسبانيا والمغرب، وترغب مدريد في تخفيف حدة المشكلة من خلال توظيف مغاربة في وطنهم مع سعي الدولتين الجارتين لتحسين علاقاتهما المتوترة.

    المصدر :
  • رويترز

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