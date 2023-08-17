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إسبانيا.. حرائق الغابات تتسبب بإجلاء الآلاف في تينيريفي

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2023 3:37 مساءً
حرائق الغابات في إسبانيا

حرائق الغابات في إسبانيا

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بذلت فرق الإطفاء الخميس جهودا مضنية لاحتواء حرائق غابات اندلعت في متنزه جبلي في جزيرة تينيريفي الإسبانية، مما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 3800 شخص.

وتوسع نطاق الحريق ليمتد على نحو 31 كيلومترا بمنطقة غابات جافة تغطي كلا من جوانب أودية منحدرة قرب جبل تيده البركاني، وهو أعلى قمة جبلية في إسبانيا، مما صعب الوصول إلى المنطقة وملأت سحب الدخان والرماد معظم أجزاء الجزيرة.

وأتى الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء 16\8\2023 على 6425 فدان من الأرض.

وقال فرناندو كلافيخو حاكم المنطقة في مؤتمر صحفي “كانت الليلة عصيبة للغاية… هذا أكثر حريق تعقيدا تشهده جزر الكناري خلال الأربعين عاما الماضية”.

وذكر بيدرو مارتينيز رئيس خدمات الطوارئ في تينيريفي أن الحريق انتشر شمالا باتجاه واد به عدة مواقع تخييم.

ونشرت السلطات 17 طائرة و350 من فرق الإطفاء وقوات عسكرية.

ووصل عدد إضافي من طائرات رش المياه من البر الرئيسي.

    المصدر :
  • رويترز

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