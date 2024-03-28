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إسبانيا.. خفر السواحل ينقذون 124 مهاجرا بينهم أطفال قبالة جزر الكناري

منذ 25 دقيقة
قارب مهاجرين في البحر المتوسط

قارب مهاجرين في البحر المتوسط

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أنقذ خفر السواحل الإسباني 124 مهاجرا، بينهم أطفال صغار وشخص بحاجة إلى كرسي متحرك، من قاربين خشبيين في البحر قبالة جزر الكناري (الخميس 28-3-2024).

وأفاد الصليب الأحمر الإسباني بأنه تم تحديد موقع القارب الأول الذي كان على متنه 66 شخصا على بعد 10 أميال بحرية جنوبي جران كناريا فيما عُثر على القارب الثاني الذي يحمل 58 شخصا بينهم امرأتان بالقرب من المنطقة.

وتقول وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إن طريق الأطلسي إلى جزر الكناري هو الطريق الأكثر استخداما حاليا في رحلات الهجرة غير الشرعية من غرب أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لوزارة الداخلية الإسبانية، بلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بهذه الرحلة الخطرة بين أول يناير كانون الثاني و 15 مارس آذار 12393 شخصا مقارنة مع 2178 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتقع مجموعة الجزر على بعد حوالي 160 كيلومترا عن أقرب نقطة في غرب أفريقيا. وتم نقل جميع المهاجرين إلى جران كناريا.

    المصدر :
  • رويترز

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