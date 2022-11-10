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إسبانيا ستزود أوكرانيا بنظامين إضافيين للدفاع الجوي من طراز هوك

منذ 49 دقيقة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلس (الخميس 10-11-2022) إن إسبانيا سترسل نظامي هوك للدفاع الجوي لأوكرانيا، إضافة إلى أربعة وحدات من نفس الأنظمة الأمريكية الصنع تم شحنها الأسبوع الماضي، لمساعدتها في التصدي للغزو الروسي وحماية بنيتها التحتية التي تعرضت للقصف.

وفي الشهر الماضي، طلبت أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي مساعدة إضافية لصد الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة بعدما هاجمت موسكو مدنا في أنحاء البلاد، ما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير بنية تحتية حيوية مثل إمدادات المياه ومحطات الطاقة.

وقالت روبلس لرويترز “يمكنني إخباركم بأنه سيتم إرسال قاذفتي صواريخ أخريين. هذا استجابة لطلب محدد للغاية من جانب حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا”.

وذكرت روبلس أنه بالإضافة إلى قاذفات الصواريخ أرض-جو، سترسل إسبانيا مدافع هاوتزر خفيفة وتقدم تدريبا لأطقم المدفعية الأوكرانية، مضيفة أن إسبانيا تساعد أوكرانيا لأن الدولة تستخدم حقها في الدفاع عن نفسها.

    المصدر :
  • رويترز

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