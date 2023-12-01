إسبانيا.. سقوط طائرة هليكوبتر على طريق بمدريد وإصابة ثلاثة

قالت خدمات الطوارئ في العاصمة الإسبانية مدريد إن طائرة هليكوبتر سقطت على طريق دائري سريع في المدينة صباح (الجمعة 1-12-2023) واصطدمت بسيارة ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ لرويترز إن شخصين كانا على متن الطائرة الهليكوبتر وتمكن أحدهما من الخروج على قدميه في حين أنقذ رجال الإطفاء الآخر من بين الحطام.

وأضافت خدمات الطوارئ أن الحادث تسبب في إصابتهما وكذلك سائق السيارة التي اصطدمت بها الطائرة.

وتابع أن أحد الناجين من الحادث أصيب بجروح طفيفة في الرأس بينما أصيب آخر بكسر في عظمة الفخذ وأصيب الثالث بجروح بسيطة.

وأظهرت لقطات مصورة الطائرة الهليكوبتر الصفراء ذات المقعدين وقد انقلبت على جانبها وتحطمت قمرة القيادة الزجاجية وجرى نشر عشرات من أفراد الطوارئ لتأمين المنطقة.