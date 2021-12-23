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إسبانيا.. ضبط شخصين نظما يانصيب الأعياد على "سلتي مخدرات"

23 - ديسمبر - 2021
الشرطة الإسبانية

الشرطة الإسبانية

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أعلنت الشرطة الإسبانية توقيف شخصين يشتبه في اتجارهما بالمخدرات، كانا ينظمان سحبا بالقرعة على سلتين ميلاديتين تحتويان على الكوكايين والحشيش والكحول واللحم المقدد.

وقالت الشرطة في بيان لها إن عناصرها وقعوا على هذا الاكتشاف غير العادي إثر مداهمتهم وكر مخدرات في مدينة مورسيا بشرق البلاد يديره إسباني وأرجنتيني، دون تحديد تاريخ التوقيف.

ولفتت إلى أن عناصرها عثروا على الحائط على قائمة بعملاء يشاركون في سحبي يانصيب للفوز بـ”سلتي مخدرات”، إحداهما في يوم عيد الميلاد والأخرى في عيد الغطاس في 6 يناير، وهي مناسبة مهمة في إسبانيا.

وأشارت إلى أن السلة “تتضمن الكوكايين والحشيش والتبغ والنقود وحتى لحما مقددا وزنه ثمانية كيلوغرامات”.

وتبلغ كلفة التذاكر خمسة يوروهات لسحب عيد الميلاد و10 يوروهات (11 دولارا) للسحب الثاني، حسب صور نشرتها الشرطة للافتات مكتوبة بخط اليد عثر عليها على جدران وكر المخدرات.

وأشارت الشرطة إلى أنها ضبطت 165 شتلة من نبات الماريغوانا و33 مصباح هالوجين كانت تزرع المخدرات داخلها، بالإضافة إلى “كميات متنوعة من الكوكايين والحشيش”.

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