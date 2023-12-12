إسبانيا.. ضبط 7.5 طن كوكايين مخبأة في أسماك تونة مجمدة

قالت الشرطة الإسبانية الثلاثاء إنها ضبطت في ميناء فيجو الواقع بشمال غرب البلاد 7.5 طن من الكوكايين قادمة من أمريكا الجنوبية ومخبأة داخل أسماك تونة مجمدة كان من المقرر توزيعها بأنحاء أوروبا.

وأضافت أن هذه هي أكبر عملية ضبط للمخدرات من حيث الكمية في تاريخ جاليسيا وهي منطقة أطلسية تمتاز بساحلها الوعر الذي يعتبر أطول ساحل في إسبانيا وتستخدم منذ عقود في تهريب المخدرات.

وفي عملية أخرى قامت بها الشرطة، عثرت على 3.5 طن من الكوكايين مخبأة في حاويات شحن بميناء فالنسيا شرقي البلاد.

وأفادت الشرطة بأنه تم اعتقال 20 شخصا في المجمل ينتمون إلى منظمتين من أصل بلقاني، ووصفت ذلك بأنه “ضربة كبيرة” لأحد أقوى شبكات توزيع المخدرات في أوروبا.

وتابعت أن شبكة تهريب المخدرات أسست شركة استيراد لتجارة الأسماك والمأكولات البحرية على الصعيد الدولي والاستثمار في العقارات أيضا.

وأوضحت أنه خلال أشهر من المراقبة، توصل الضباط إلى أن الشركة كانت تخفي تورطها في تهريب المخدرات عن طريق إرسال كمية ضخمة من الحاويات عن طريق البحر من مجموعة متنوعة من الشركات في بلدان المنشأ وكانت شبه الجزيرة الأيبيرية هي الوجهة الدائمة.