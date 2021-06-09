إسبانيا.. لإتاحة دخول متلقي لقاح "سبوتنيك V" للاتحاد الأوروبي

شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على ضرورة إتاحة دخول متلقي لقاحات كورونا غير المرخصة من وكالة الأدوية الأوروبية ومنها لقاح “سبوتنيك V” الروسي، أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عقد في بوينس آيرس اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت إسبانيا ستسمح لأرجنتينيين ممن تلقوا لقاح “سبوتنيك V” الروسي بدخول أراضيها: “هذه المسألة نناقشها حاليا في الاتحاد الأوروبي، ويجب إعمال المنطق السليم في هذا الموضوع.

وأضاف: “مع أن هذه اللقاحات غير معترف بها في القارة الأوروبية، إلا أنني أجرؤ على القول إنها لقاحات وهذا شيء بديهي، لذا فلا يجب أن تكون حائلا دون التنقل بين قارة وأخرى أو دخول القارة الأوروبية في هذه الحالة”.

وبدأت إسبانيا منذ 7 يونيو استقبال السياح من الدول التي تلقى مواطنوها لقاحات ضد “كوفيد-19” معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية.