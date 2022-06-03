إسبانيا: مستعدّون لاستقبال ألفي لاجئ أوكراني من مولدوفا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانشيث”، الذي يقوم بزيارة إلى تشيسيناو، أن إسبانيا مستعدة لاستضافة 2000 لاجئ أوكراني جاؤوا إلى مولدوفا.

وقال سانشيث: “نحن نقدر تقديرا عاليًا الجهود الإنسانية التي تبذلها كيشيناو لدعم اللاجئين من أوكرانيا. ونحن مستعدون لمساعدة مولدوفا نفسها. لقد قمنا بالفعل بتسليم 30 طنا من الشحنات الإنسانية للاجئين، ونحن نقدم المساعدة للبلد بمبلغ 20 مليون يورو لإدارة أزمة اللاجئين، ونحن مستعدون أيضًا لاستضافة 2000 لاجئ أوكراني من مولدوفا، إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك “.

من جهتها، قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن كيشيناو تعتمد على تطوير التعاون مع مدريد، وشدّد على أن قيادة مولدوفا تولي أهمية كبيرة لعمليات التكامل الأوروبي في البلاد.

وأبلغ الطرفان أنه سيتم فتح بعثة دبلوماسية لإسبانيا في العاصمة المولدوفية.

وقال ساندو: “عمالنا المهاجرون يعملون في إسبانيا. وفي مولدوفا نفسها هناك 58 شركة برأسمال إسباني. نريد تعزيز تعاوننا. مولدوفا وإسبانيا لديهما الكثير من القواسم المشتركة”.

وكان “سانتشيث” أكّد، في وقت سابق، أن دعم حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا لا يتزعزع، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحقق أهدافه في الدولة التي غزتها قواته 24 فبراير شباط.

وفي مناسبة لإحياء ذكرى مرور 40 عاما على عضوية إسبانيا في حلف شمال الأطلسي،قال رئيس الوزراء: “دعم أوكرانيا بكل قوة هو السبيل الوحيد لضمان أن يكون لأوروبا والعالم الذي بنيناه مستقبل”.

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ينس ستولتنبرج” في المناسبة نفسها إلى أن “تفجر الصراع” سوف يلقي بظلاله على القمة التاريخية.