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إسبانيا.. مصادرة مجوهرات ذهبية بقيمة 60 مليون يورو

منذ دقيقتين
مجوهرات- تعبيرية

مجوهرات- تعبيرية

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أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الاثنين، أنها صادرت قطعا أثرية ذهبية بقيمة 60 مليون يورو (63.6 مليون دولار) مسروقة من أوكرانيا بعد القبض على لصوص كانوا يحاولون بيعها في مدريد.

وقالت الشرطة إن المسروقات وعددها 11 قطعة، معظمها من المجوهرات بما في ذلك قلائد وأساور وأقراط، يعود تاريخها إلى عصر السكيثيين اليونانيين بين القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد.

وقالت شرطة مدريد في بيان إن القطع كانت معروضة في متحف بكييف بين عامي 2009 و2013 وتم تهريبها إلى خارج أوكرانيا في عام 2016 دون تحديد اسم المتحف.

وأضافت الشرطة أن وثائق مزورة كانت مع القطع الأثرية لكي تبدو وكأنها تعود للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وتم القبض على ثلاثة إسبان واثنين من المواطنين الأوكرانيين في إطار التحقيق الذي بدأ عام 2021، بعد بيع إحدى القطع وهي حزام ذهبي برأس كبش في مزاد خاص بمدريد.

    المصدر :
  • رويترز

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