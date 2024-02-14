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إسبانيا وإيرلندا تطالبان الاتحاد الأوروبي بتحقيق عاجل بشأن "احترام" إسرائيل لحقوق الإنسان بغزة

منذ 48 دقيقة
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طالب رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء 15 فبراير/شباط 2024، بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في غزة.

وقالا في رسالة مشتركة نشرتها الحكومة الإسبانية “إننا نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في إسرائيل وفي غزة… والعملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا يجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل”.

وجاء في البيان “نتذكر أيضا ذعر السابع من أكتوبر، وندعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ووقفٍ فوري لإطلاق النار من شأنه أن يسهل وصول الإمدادات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها”.

    المصدر :
  • رويترز

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