الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
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إسبانيا.. 600 كيلوغرام من الكوكايين مموهة بملصقات مسلسل "سيمبسون"

منذ 38 ثانية
ضبط 600 كيلوغرام من الكوكايين مموهة بملصقات مسلسل "سيمبسون" في إسبانيا

ضبط 600 كيلوغرام من الكوكايين مموهة بملصقات مسلسل "سيمبسون" في إسبانيا

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أعلنت الشرطة الإسبانية أنها صادرت 600 كيلوغرام من الكوكايين مخبأة في حاويات في فالنسيا، وألقت القبض على 8 أشخاص.

وأصدر الحرس المدني مقطع فيديو يظهر عبوات صغيرة من الكوكايين مموهة بملصقات تصور الشخصية الشهيرة من سلسلة الرسوم المتحركة The Simpsons، بارت سيمبسون.

وقال متحدث باسم الحرس المدني إن العملية جزء من المشروع الدولي “الشبكة الدولية للمخدرات العالمية” الذي يقوده الحرس المدني وتموله المفوضية الأوروبية.

وقالت الشرطة إن المحققين تلقوا بلاغاً من مصادر في أمريكا الوسطى بشأن كمية كبيرة من المخدرات مخبأة داخل حاوية يتم شحنها إلى فالنسيا.

وأضافت الشرطة أنه تمت مصادرة أكثر من 4000 يورو نقدًا وسلاحًا ناريًا من المعتقلين.

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