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"إستفزازات" كوريا الشمالية تهيمن على أول جولة آسيوية لبايدن

20 - مايو - 2022
بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية - Reuters

جو بايدن

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في أول جولة يقوم بها في آسيا منذ توليه منصبه، وصل الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، إلى كوريا الجنوبية .

ووصل بايدن إلى قاعدة أوسان جنوبي سيول، ومن المقرر أن يلتقي مع رئيس كوريا الجنوبية الجديد يون سوك يول اليوم الجمعة وسيزوران مصنعا لشركة سامسونج للإلكترونيات، قبل يوم حافل بالأحداث والمناسبات غدا السبت.

كما ستكون قضية كوريا الشمالية على جدول محادثات الرئيسين الأميركي والكوري الجنوبي.

وكان كيم جون أون زعيم كوريا الشمالية تخلى عن تجميد اختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، كما يتحضّر لاستئناف اختبار قنابل نووية.

يذكر أن التصدي للوجود الصيني في المنطقة إحدى القضايا المهمة في جولة بايدن، لكن كوريا الجنوبية ستلتزم على الأرجح بموقف حذر علنا نظرا لأن بكين هي أكبر شريك تجاري لها.

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